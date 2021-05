Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Vordach

Mayen (ots)

In der Nacht vom 30.04. auf den 01.05.2021 beschädigte ein unbekannter Täter das Vordach eines Hauses in der Ostbahnhofstraße in Mayen. Das Dach wurde durch den Täter stark verbogen und teilweise aus der Verankerung gerissen. Der Schaden wird auf etwa 500 EUR geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mayen. Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell