Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Motorradfahrer schwer verletzt

Rüthen (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und schätzungsweise 12.500 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Sonntag (13. Juni) auf der B516 in Rüthen. Gegen 15.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Meschede die B516 in Richtung Brilon. Als er in Höhe der Einmündung zur Bahnhofstraße nach links abbiegen wollte, übersah er einen 63-jährigen Motorradfahrer aus Warstein. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die B516 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (reh)

