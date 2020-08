Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pkw wegen entfernter Absperrbarke beschädigt

Lingen (ots)

In der Nacht von Dienstag, 11. August, auf Mittwoch, 12. August, entfernten unbekannte Täter eine Absperrbarke von der Lange Straße, Einmündung Wittenbruch, in Lingen, die eine Baustelle (Asphaltierung der Straße, dort Fahrbahnhöhenunterschied) sicherte. Aufgrund dessen wurde ein Pkw am Unterboden beschädigt, der die Straße befuhr. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

