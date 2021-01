Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Airbags und Navis gestohlen

Zeugen gesucht

Hünxe (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag an den Straßen Scholtenhof, In den Elsen und an der Klever Straße sieben Autos der Marken BMW und VW auf.

Aus den Fahrzeugen stahlen die Diebe fest eingebaute Navigationsgeräte sowie Airbags.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hünxe, Tel.: 02858 / 91810-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell