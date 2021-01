Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - 17-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Kamp-Lintfort (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist heute Morgen gegen 07.15 Uhr eine 17-jährige Leichtkraftrad-Fahrerin aus Moers schwer verletzt worden.

Im Kreuzungsbereich Moerser Straße/Rheinstraße in Kamp-Lintfort sind eine 23-jährige Autofahrerin aus Kamp-Lintfort und die 17-Jährige mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen.

Dabei verletzt sich die Fahrerin des Leichtkraftrades so schwer, dass sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus nach Moers gebracht werden musste. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Auch sie brachte ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Leichtkraftrad, eine schwarze Zündapp, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Moerser Straße teilweise komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell