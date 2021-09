Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Spendenbox aufgebrochen

Schwelm (ots)

Unbekannte machten sich am Samstag, in der Zeit zwischen 10 und 11:45 Uhr, an einem Opferstock einer Werktagskapelle zu schaffen. Die Kapelle gehört zu einer Kirche am Marienweg und ist jederzeit für jedermann zugänglich. Die Diebe hebelten eine Spendenbox auf, die sich an dem Kerzenopferstock befindet und entwendeten daraus einen kleinen Geldbetrag. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

