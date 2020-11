Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Kriminalpolizei sucht Zeuge nach Raub an Schwimmhalle; Nissan zerkratzt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Schwieberdingen: Kriminalpolizei sucht Zeuge nach Raub an Schwimmhalle

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen eines versuchten Raubes am Mittwoch gegen 18:55 Uhr im Herrenwiesenweg in Schwieberdingen und sucht einen Zeugen, der die Tat vermutlich beobachtet haben könnte. Den bisherigen Ermittlungserkenntnissen nach war ein 16-Jähriger und eine 17-Jährige im Bereich der alten Schwimmhalle zu Fuß unterwegs, als sich den beiden eine vierköpfige Gruppe genähert haben soll. Aus dieser Gruppe heraus habe einer der Tatverdächtigen die 17-Jährige zu Boden getreten, woraufhin ihr eine mitgeführte Musicbox aus der Hand gefallen sei. Ein weiterer Tatverdächtiger wollte diese Musicbox dann wohl an sich nehmen, was der 16-Jährige aber habe verhindern können. Die Gruppe flüchtete zu Fuß im Ortsgebiet. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen führte nicht zum Erfolg.

Personenbeschreibung: Ein Täter sei etwa 170 Zentimeter groß und mit dunkler Kapuzenjacke bekleidet gewesen. Ein zweiter Täter war etwa 180 Zentimeter groß, hatte einen hellen Kapuzenpullover, weißen Mundnasenschutz und auffällig dunkle Locken gehabt. Alle Tatverdächtigen seien vermutlich 17 bis 20 Jahre alt.

Die 17-Jährige habe während der Tat um Hilfe gerufen und einen Passanten gesehen, der unter Umständen den Vorfall beobachtet haben könnte. Dieser Passant und weitere Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei über das zentrale Hinweistelefon 0800 1100225 in Verbindung zu setzen.

Schwieberdingen: Nissan zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 16:50 Uhr einen in der Peter-von-Koblenz-Straße in Schwieberdingen abgestellten Nissan und verursachte einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07042 941 0 beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

