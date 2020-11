Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1140/Ludwigsburg: Auffahrunfall an Einsatzstelle - Sachschaden und ein Leichtverletzter

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Etwa 5.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter ist die Bilanz eines Auffahrunfalles am Mittwoch gegen 19:05 Uhr an einer Einsatzstelle auf der Landesstraße 1140 (L1140) bei Ludwigsburg. Während eine Streifenwagenbesatzung eine Unfallstelle auf der L1140 in Fahrtrichtung Neckargröningen auf Höhe von Ludwigsburg-Ossweil absicherte und den Verkehr regelte, näherte sich ein 18-Jähriger in seinem Honda mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit der Gefahrenstelle aus Richtung Neckargröningen. In der Folge bremste der junge Mann seinen Wagen kurz vor der Einsatzstelle sehr stark ab. Dies gelang einer nachfolgenden 18-Jährigen in ihrem VW Polo nicht mehr, woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Zusammenprall wurde ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursacht und die 18-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die junge Frau in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung war die Fahrbahn bis etwa 20:10 Uhr voll gesperrt. Für die Verkehrslenkungsmaßnahmen waren mehrere Streifenwagen notwendig.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell