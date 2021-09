Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm/Ennepetal- Katalysatordiebstahl

Schwelm/Ennepetal (ots)

Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte zwei Katalysatoren an geparkten Fahrzeugen. In Schwelm machten sich die Diebe an einem in der Haynauer Straße geparkten Opel zu schaffen und demontierten den Katalysator. Auch in Ennepetal wurde an einem in der Heimstraße geparkten VW Polo der Katalysator entwendet. In keinem der Fälle gibt es Hinweise auf die Täter.

