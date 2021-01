Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Unfallverursacher flüchtig

TawernTawern (ots)

Am Sonntag, den 10.01.21 zwischen 20:45 und 23:10 Uhr, ist es in der Saarburger Straße in Tawern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der bisher unbekannte Unfallverursacher fuhr mit seinem PKW aus Richtung Sportplatz Tawern kommend in Fahrtrichtung Ayl und kollidierte mit zwei rechts neben der Fahrbahn befindlichen Holzpfosten, welche auf einer verkehrsberuhigenden Insel installiert waren. Die beiden Pfosten wurden aus ihren Verankerungen gerissen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unvermittelt fort und ist weiterhin flüchtig. Am flüchtigen Fahrzeug ist, erkennbar anhand der Spurenlage, ein erheblicher und deutlich sichtbarer Sachschaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite entstanden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen silbergrauen Kleinwagen der Marke Hyundai, vermutlich Modell i10. Das Fahrzeug sollte starke Beschädigungen an der Frontstoßstange, sowie entlang der Beifahrerseite, aufweisen.

Zeugen werden gebeten, Hinweise zu Fahrzeug oder Fahrer an die Polizei in Saarburg, Tel.: 06581 - 91550, mitzuteilen.

