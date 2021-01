Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Geldbörse

SaarburgSaarburg (ots)

Am 08.01.2021 kam es gegen 13:00 Uhr in der Fußgängerzone "Am Markt" in Saarburg zum Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil einer 78-jährigen Frau aus dem Kreis Trier-Saarburg. Die Geschädigte führte ihre Geldbörse in ihrer verschlossenen Handtasche mit sich, die sie über die Schulter getragen hatte.

Bisher unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse der Frau unbemerkt aus der verschlossenen Handtasche.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.

