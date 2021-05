Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Explosion eines Sportbootes im Yachthafen Neuwied

Neuwied (ots)

Am heutigen späten Nachmittag gegen 17.15 Uhr ist im Yachthafen Neuwied ein Sportboot explodiert und ausgebrannt. Der 74 jährige Besitzer hatte das Boot an der dortigen Tankanlage betankt. Im Anschluss an die Betankung entzündeten sich vermutlich beim Starten des Motors angesammelte Benzindämpfe und explodierten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Neuwied gelöscht werden. Das Sportboot ist im Hafenbecken gesunken und liegt in einer Tiefe von ca. 3,50 m. Austretende Betriebsstoffe werden durch die Feuerwehr mit Hilfe einer Schlängelleitung auf dem Wasser eingedämmt. Die Bergungsarbeiten sind noch im Gange. Der Besitzer des Sportbootes wurde leicht verletzt und im örtlichen Krankenhaus erstversorgt.

