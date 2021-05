Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Unfall mit Jet-Ski auf dem Rhein

Unkel (ots)

Gegen 11:45 Uhr kenterte ein Jet-Ski auf dem Rhein bei Kilometer 637 (Ortslage Unkel). Das 3m lange Fahrzeug war besetzt mit 2 Männern im Alter von 30 bzw. 34 Jahren und einem 6-jährigen Kind; Vater ist der 30-jährige Mitinsasse. Es gelang einer männl. Person wieder auf das Fahrzeug zu gelangen und das Kind aus dem Wasser zu ziehen; die andere Person wurde durch Kräfte der Ffw Remagen geborgen. Herbeigerufener Rettungshubschrauber flog alle Personen aufgrund Unterkühlung in die Uni-Klinik Bonn. Die Unfallursache ist noch unklar; die diesbezüglichen Ermittlungen dauern noch an. Der Jet-Ski ist zugelassen für die Besetzung mit 3 Personen. Laut Zeugenaussagen trugen alle Personen zur Unfallzeit keine geeignete Kleidung; die Wassertemperatur betrug ca.14 Grad bei 15 Grad Lufttemperatur. Der Jetski wurde sichergestellt. Vorgenommene Funktionstests ergaben keine augenscheinlichen Mängel, so dass die Ermittlungen zum Hergang noch andauern. Es liegen Verstöße gegen die SportbootVermV, die KlFzKV-BinSch und WasMotRV vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell