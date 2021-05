Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung im Yachthafen Speyer

Speyer (ots)

Am 08.05.2021 gegen 15:00 Uhr kam es im Yachthafen Speyer zu einer Gewässerverunreinigung. Über eine Fläche von ca. 200 m2 konnte ein regenbogenfarbig schimmernder Film auf dem Wasser festgestellt werden, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um Kraftstoff handelte. Durch die Feuerwehr konnte die Verschmutzung eingedämmt und größtenteils gebunden werden. Die Ermittlungen zum Verursacher dauern noch an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Wasserschutzpolizei in Germersheim (Tel.: 07274-94670) zu melden.

