Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufgehebelte Wohnungstür in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 19.05.2020, wurde in der Zeit von 15:30 - 19:30 Uhr eine Wohnungstür in der Weserstraße aufgehebelt. Zurzeit können keine Angaben über mögliches Diebesgut gemacht werden.

