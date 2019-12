Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Tageswohnungseinbruch ++ Trunkenheitsfahrt mit Kleinkraftrad ++

Oldenburg (ots)

++ Tageswohnungseinbruch ++

Unbekannte Täter schlugen am Samstag in der Zeit zwischen 12:30 und 19:30 Uhr gewaltsam die Seitenscheibe der Terrassentür einer Stadtvilla in der Bismarckstraße auf und verschafften sich somit Zugang ins Haus. Dort durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten hochwertige Schmuckstücke und Uhren. Der Gesamtschaden bei dem Einbruch liegt im fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0441/790-4115 zu melden.

++ Trunkenheitsfahrt mit Kleinkraftrad ++

Am Samstag Abend befuhr ein 55jähriger Mann gegen 21:50 Uhr mit seinem Kleinkraftrad (Roller) die Hauptstraße in Richtung der AS Eversten und stürzte alleinbeteiligt auf die Straße. Hierbei verletzte er sich und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär verbleibt. Während der Unfallaufnahme wird bei dem Beteiligten Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Ein Test am Alcomaten ergibt einen Wert von 1.72 Promille. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, im Zuge dessen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell