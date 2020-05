Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei, die zwei Ladendiebstähle in Wilhelmshaven aufklären konnte - Originalanhänger befanden sich noch an der entwendeten Ware

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagmittag, 19.05.2020, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er eine verdächtige Person in der Marktstraße bemerkt hätte. Diese würde einen Beutel, möglicherweise mit neuwertigem Diebesgut bei sich tragen, so die Mitteilung des Zeugen. Die daraufhin eingesetzten Beamten konnten den mitgeteilten Verdächtigen antreffen. Bei der polizeilich bekannten Person handelte es sich um einen 34-jährigen Wilhelmshavener, der in dem von ihm mitgeführten Beutel tatsächlich Diebesgut mit sich führte. An der Ware hingen noch die Anhänger von zwei Geschäften aus der Marktstraße. Die Ware wurde sichergestellt und gegen den 34-Jährigen entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

