PP-ELT: Diebstahl eines Wassermotorrades

Mainz (ots)

In der Zeit von Dienstag, 18.05.2021, 21:30 Uhr bis Mittwoch, 19.05.2021, 12:00 Uhr wurde in Bingen-Kempten an einer Steganlage im Bereich des Campingplatzes "Bauer Schorsch" durch unbekannte Täter ein Wassermotorrad entwendet.

Das Wassermotorrad vom Typ Bombardier Seadoo GTX 300 LTD mit dem amtlichen Kennzeichen MZ-K 320 war gegen Wegnahme durch eine Metallkette mit Vorhängeschloss gesichert. Bei einem zweiten Wassermotorrad wurde ein Steuermodul ausgebaut. Zudem wurden von beiden Wasserfahrzeugen die Abdeckplanen entwendet.

Die Wasserschutzpolizei Mainz bittet um Mithilfe und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06131- 65 8050 oder der E-Mail-Adresse ppelt.wsp.mz@polizei.rlp.de entgegen.

