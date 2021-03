Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Festnahme nach Raub +++ Nach Streit Handy und Auto weggenommen ++ Streit um Fahrweise eskaliert +++ Passantin geschlagen +++ Einbrecher geht leer aus+++ Baustellendiebstahl

1. Festnahme nach Raub,

Ort: Wiesbaden, Dotzheim, Aunelstraße, Zeit: Mittwoch 24.03.2021, 22:35 Uhr

(cp)Am späten Mittwochabend wurde in Dotzheim ein 17-Jähriger mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Polizei nahm den mutmaßlichen 19-jährigen Täter kurze Zeit später fest.

Der 17-Jährige Mann war mit einer Gruppe junger Männer unterwegs, hierunter auch der mutmaßliche Täter. Gegen 22:35 Uhr stand die Gruppe an der Bushaltestelle Dotzheim-Mitte, wo der 19-Jährige den Geschädigten mit einem Messer bedroht haben und so zur Herausgabe seines Smartphone gezwungen haben soll. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Mann ein und konnte ihn kurze Zeit später in der Nähe festnehmen. Er wurde für die polizeilichen Maßnahmen auf das Revier gebracht und anschließend seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

2. Streit um Fahrweise eskaliert,

Ort: Wiesbaden, Mitte, Röderstraße / Nerostraße, Zeit: 24.03.2021, 12:20 Uhr

(cp)Ein Fußgänger regte sich am Mittwochmittag in Wiesbaden über einen SUV-Fahrer auf und geriet mit ihm und seinen Beifahrern in einen heftigen Streit.

Der Mann habe gegen 12:20 Uhr die Röderstraße überqueren wollen, sei dabei aber von einem aus Richtung Schwalbacher Straße kommenden Fahrer eines weißen SUV der Marke Hyundai behindert worden. Der 56-jährige Fußgänger habe deswegen gegen das vorbeifahrende Auto getreten. Dessen Insassen und der Fußgänger, der mittlerweile zu seinem eigenen Auto, einem silbernen Mercedes-Benz gelaufen war, trafen in der Nerostraße erneut aufeinander. Hierbei soll ein Beteiligter von dem 56-Jährigen mit dem Mercedes angefahren worden sein.

Die Polizei sucht nach Zeugen der beiden Vorfälle und bittet sie, sich unter 0611 / 345-2140 zu melden.

3. Frau grundlos im Vorbeigehen geschlagen, Ort: Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Zeit: Mittwoch, 24.03.2021, 15:53 Uhr

(cp)Eine 22-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag in der Schwalbacher Straße von einem Unbekannten im Vorbeigehen grundlos geschlagen.

Die junge Frau war auf dem Gehweg gegenüber der Halle am Platz der Deutschen Einheit in Richtung Rheinstraße unterwegs. Kurz vor der Friedrichstraße kam der Frau ein unbekannter Mann entgegen und schlug ihr plötzlich ohne ersichtlichen Grund ins Gesicht. Der Unbekannte ging danach kommentarlos weiter in Richtung Emser Straße. Er soll 40-50 Jahre alt und 150-160 cm groß sein. Er habe dünne, schulterlange schwarze Haare gehabt und sei lediglich mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose bekleidet gewesen. Hinweise zu dem Mann nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 entgegen.

4. Streit mit Ex-Freundin eskaliert - Handy und Auto weggenommen, Ort: Wiesbaden, Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Zeit: Mittwoch, 24.03.2021, 20:30 Uhr

(cp)Ein Streit unter Ex-Partnern ist am Mittwochabend auf einem Supermarktparkplatz in der Erich-Ollenhauer-Straße eskaliert.

Ein 38-jähriger Mann soll gegen 20:30 Uhr im Streit seine Ex-Freundin zuerst bedroht und dann versucht haben, diese gewaltsam in ihr eigenes Auto zu zerren. Er habe ihr zuvor den Autoschlüssel weggenommen und soll ihr zudem das Handy entrissen haben. Die 35-jährige Frau konnte unverletzt flüchten und alarmierte die Polizei. Der Mann fuhr mit ihrem silbernen Mitsubishi weg, wurde durch die Polizei aber später mit dem Fahrzeug und dem Handy der Geschädigten in der nahegelegenen Siedlung Gräselberg angetroffen. Hierbei stellten die Beamten zudem fest, dass er keinen Führerschein hat. Zeugen des Vorfalls auf dem Supermarktparkplatz werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

5. Einbrecher macht keine Beute

Ort: Wiesbaden, Eichendorffstraße, Mittwoch, 24.03.2021, 16:00 - 17:15 Uhr

(cp) Unbekannte brachen am Mittwochnachmitttag in eine Wohnung in der Eichendorffstraße ein. Entwendet wurde aber nichts.

Die 66-jährige Bewohnerin hatte gegen 16:00 Uhr das Haus verlassen. Als sie gegen 17:15 Uhr zurückkehrte musste sie feststellen, dass ihre Wohnungstür aufgebrochen war. Mehrere Räume ihrer im 2. OG eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung waren durchsucht worden. Worauf es die Einbrecher abgesehen hatten ist unklar, denn es aus der Wohnung fehlte scheinbar nichts. Sie entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

6. Baustellendiebstahl,

Ort: Wiesbaden, Nordenstadt, Rotkehlchenweg, Zeit: Dienstag, 23.03.2021, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 24.03.2021, 07:00 Uhr

(cp)Unbekannte entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einem Neubaugebiet in Nordenstadt eine Baumaschine im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Beute, ein Stampfer, wurde von den Tätern von einem Baugrundstück im Rotkehlchenweg zwischen 18:30 Uhr und 07:00 Uhr auf unbekannte Weise abtransportiert. Zeugen werden gebeten sich unter 0611 / 345-2340 bei der Polizei zu melden.

