Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mülltonnen angezündet +++ Mann hantiert mit Waffe im Bus +++ Betrunkener flüchtet nach Unfall +++ Trickdiebin in der Innenstadt +++ Paketzusteller bestohlen +++ Streit um Einkaufswagen +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Mülltonnen in Brand gesetzt,

Ort: Wiesbaden, Bierstadt, Königsberger Straße, Zeit: Mittwoch, 24.03.2021, 00:43 Uhr

(cp)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch setzten Unbekannte in Bierstadt Mülltonnen in Brand.

Gegen 0:45 Uhr entdeckten Anwohner in der Königsberger Straße zunächst eine brennende Großraummülltonne und alarmierten die Feuerwehr. Das Feuer griff noch auf zwei weitere Mülltonnen über, wurde durch die Feuerwehr aber schnell gelöscht. Ebenso ein brennender Hundkotbeutelspender, der nur 100 Meter entfernt an einer Laterne hängt. Auch er war durch die unbekannten Täter in Brand gesetzt worden. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Der Sachschaden beträgt rund 600 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 0611 / 3450 zu melden.

2. Mann mit Schreckschusswaffe im Linienbus, Ort: Wiesbaden, Breckenheim / Igstadt, Zeit: Dienstag, 23.03.2021, 15:40 Uhr

(cp)Die Polizei sucht nach einem unbekannten Mann, der am Dienstagnachmittag in einem Linienbus in Wiesbaden mit einer Schreckschusswaffe hantiert haben soll.

In Höhe der Haltestelle "Köpfchenweg" in Igstadt meldeten Fahrgäste gegen 15:40 Uhr dem Fahrer der Linie 23 einen Mann, der im Bus mit einer Waffe hantieren würde. Danach stiegen alle Fährgäste außer dem Mann aus. Der Fahrer alarmierte die Polizei, setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Breckenheim fort. Der Mann stieg noch vor dem Eintreffend er Polizei aus dem Bus und ging zu Fuß in Richtung Breckenheim weiter. Eine Fahndung mit mehreren Striefen nach dem Mann verlief negativ. Bei der beschriebenen Waffe handelte es sich ersten Ermittlungen zufolge um eine Schreckschusswaffe. Der Mann soll laut Zeugen etwa 25 Jahre alt sein. Er hatte kurze, dunkelblonde oder braune Haare und war mit einer dunklen Steppjacke, sowie Jeans bekleidet. Er hatte eine Einkaufstasche oder einen Rucksack dabei. Hinweise zu dem Mann nimmt das 4. Polizeirevier unter 0611 / 345-2440 entgegen.

3. Betrunkener versucht nach Verkehrsunfall zu flüchten, Ort: Wiesbaden, Mz.-Kastel, Eisenbahnstraße, Zeit: Dienstag, 23.03.3021, 19:13 Uhr

(cp)Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend beim Einfahren in den Kasteler Hochkreisel einen Unfall verursacht. Danach war der Mann zunächst geflüchtet, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei gestoppt.

Der Unfall hat sich gegen 19:15 Uhr in der Eisenbahnstraße an der Einfahrt zum Hochkreisel in Kastel ereignet. Der Unfallverursacher war direkt nach dem Unfall geflüchtet. Seine 21-jährige Unfallgegnerin fuhr dem Mann noch hinterher und konnte ihn in der Wiesbadener Straße sogar zum Anhalten bewegen, der Mann stritt den Unfall aber ab und fuhr abermals in Richtung Biebrich davon. Hier wurde er durch eine Streife der alarmierten Polizei gestoppt und festgenommen. Der 36-jährige Fahrer war der Frau schon zuvor in der Hochheimer Straße aufgefallen, als er an einer Kreuzung den Motor seines Audis abgewürgt hatte. Als sie an der Einfahrt zum Kreisverkehr mit ihrem Kleinwagen hinter dem Auto des Mannes wartete, rollte dieser allem Hupen zum Trotz rückwärts auf ihr Fahrzeug zu. Obschon die Frau noch zurücksetzte, fuhr der Mann auf ihren Opel Corsa auf, danach aber schnell weiter. Grund für seine Flucht war vermutlich der Umstand, dass der 36-Jährige betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab nach der Festnahme einen Wert von 2,87 Promille. Der Gesamtschaden wurde auf 1.100 Euro geschätzt. Auf dem Revier wurde dem Fahrer auch Blut abgenommen. Außerdem behielten die Beamten seinen Führerschein ein. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

4. Taschendiebin in der Fußgängerzone,

Ort: Wiesbaden, Mitte, Schützenhofstraße, Zeit: Dienstag, 23.03.2021, 14:45 Uhr

(cp)Eine 72-jährige Wiesbadenerin wurde am Dienstagnachmittag in einem Geschäft in der Fußgängerzone Opfer einer Taschendiebin.

Die Frau war in einem Discounter in der Schützenhofstraße einkaufen, als sie gegen 14:45 Uhr von einer Unbekannten angerempelt wurde. Anschließend musste die Dame feststellen, dass ihr das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen worden war. Die 45- bis 50-jährige und circa 165 cm große Täterin hatte den Markt zwischenzeitlich verlassen. Sie war schlank und von gepflegtem Äußeren. Sie hatte lange, zu einem Pferdeschwanz gebundene, mittelblonde Haare und trug ein Kopftuch. Weiter war sie mit einer dunkeln Jacke, sowie Leggins aus Jeansstoff bekleidet und trug schwarze flache Schuhe. Hinweise zu der Person nimmt das 1. Polizeirevier unter 0611 / 345-2140 entgegen.

5. Paketzusteller verhindert Handydiebstahl, Ort: Wiesbaden, Erbenheim, Spandauer Straße, Zeit: Dienstag, 23.03.2021, 15:40 Uhr

(cp)Ein Handydieb scheiterte am Dienstagnachmittag in erbenheim an der Gegenwehr eines Paketzustellers.

Der 30-jährige Zusteller trug gerade ein Paket aus, als er bemerkte, wie ein Unbekannter sein Handy aus seinem unverschlossenen Lieferfahrzeug nahm. Der Unbekannte rannte zunächst weg, wurde aber schon nach wenigen Metern von dem flinken Boten eingeholt und festgehalten. Hiergegen wehrte sich der Täter, woraufhin es zu einem Gerangel kam, in dessen Folge beide zu Boden stürzten. Der Täter warf daraufhin seine Beute weg und flüchtete. Der Zusteller blieb unverletzt und sein Handy war unbeschädigt. Zeugen des Vorfalls werden geben, sich unter 0611 / 345-2440 beim 4. Polizeirevier zu melden.

6. Wegen Einkaufswagen zugeschlagen,

Ort: Wiesbaden, Westend, Gneisenaustraße, Zeit: Dienstag, 23.03.2021, 14:00 Uhr

(cp)Ein 31-jähriger Mann wurde am frühen Dienstagnachmittag von einem Unbekannten in einem Discounter in der Gneisenaustraße geschlagen, weil er sich keinen Einkaufswagen genommen hatte.

Der Mann habe gerade erst den Markt in der Gneisenaustraße betreten, als ein Unbekannter ihm plötzlich und unvermittelt zwei Mal gegen den Kopf geschlagen haben soll. Als Grund habe der Täter genannt, dass der 31-Jährige sich vor dem Betreten des Geschäftes einen Einkaufswagen hätte nehmen sollen. Anschließend habe der Fremde in aller Seelenruhe seinen Einkauf fortgesetzt. Er wird als 190 cm groß und stämmig beschrieben. Er habe eine Glatze und trage einen Bart. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Täter aufgenommen und erbittet Hinweise unter 0611 / 3445-2340

7. Durstige Einbrecher,

Ort: Wiesbaden, Mitte, Dotzheimer Straße, Zeit: Samstag, 20.03.2021, 18:00 Uhr bis Dienstag, 23.03.2021, 13:15 Uhr

(cp)In der Zeit zwischen Samstagabend und Dienstagmittag brachen Unbekannte in einen Keller in der Dotzheimer Straße ein und entwendeten diverse Getränke.

Eine 31-jährige Mieterin bemerkte am Dienstag, gegen 13:10 Uhr den Diebstahl. Die Täter hatten sich demnach auf unbekannte Weise Zugang zu dem Haus verschafft und im Keller mehrere Verschläge durchwühlt. Dabei waren sie scheinbar nur auf Getränke aus. Lediglich aus einem der Abteile wurde etwas entwendet. Die Einbrecher nahmen hier mehrere Flaschen Bier, Wein und Sekt, sowie eine Flasche Cola mit. Alles andere ließen sie links liegen.

8. Nach gescheitertem Einbruchsversuch Golfbälle gestohlen, Ort: Wiesbaden, Delkenheim, Lange Seegewann, Zeit: Mittwoch, 24.03.2021, 01:15 Uhr

(cp)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch scheiterte ein Mann bei dem Versuch, in die Räumlichkeiten des Golfclubs Main-Taunus in Delkenheim einzubrechen und entwendete dafür einige Golfbälle.

Der Mann hatte vergeblich versucht über mehrere Fenster und Türen in eines der Gebäude zu gelangen. Hierdurch wurde gegen 01:35 Uhr ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf ihn aufmerksam. Der Mann konnte aber vor dem Eintreffen der vom Sicherheitsdienst verständigten Polizei flüchten. Scheinbar um nicht ganz leer auszugehen, hatte er zuvor noch ein paar herumliegende Golfbälle eingesteckt. Zu ihm ist lediglich bekannt, dass er ca. 180 cm groß ist, kurze schwarze Haare hat und mit einer hellen Windjacke bekleidet war. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter 0611 / 345-2240 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell