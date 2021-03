Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Corona-Partys +++ Dealer festgenommen +++ Einbrecher unterwegs +++ Maskenstreit in Bussen +++ Denkmal mit Farbbeuteln beworfen +++ Spaziergänger angefahren

1. Corona-Partys in Wiesbaden aufgelöst, Ort: Wiesbaden, Biebrich, Rheingaustraße, Zeit: Samstag, 20.03.2021, 23:20 Uhr

In der Rheingaustraße wurden Samstagnacht gleich zwei Corona-Partys mit insgesamt 19 Männern von der Polizei aufgelöst.

Gegen 23:20 Uhr erreichten die Polizei Beschwerden über Lärm und laute Musik. Eine Zivilstreife lokalisierte den Ursprung des Lärms in einem Gewebeobjekt in der Rheingaustraße. Mehrere Streifen der Landes- und der Stadtpolizei stellten nach ihrem Eintreffen fest, dass in dem Haus gleich zwei Partys gefeiert wurden. In einem angemieteten Raum feierten 13 Männer im Alter von 17 bis 63 Jahren. Sie stammten aus elf verschiedenen Haushalten. Im selben Haus, in einem als Musikstudio eingerichtetem Raum, trafen die Beamten sechs weitere Personen an. Die Männer im Alter von 17 bis 34 Jahren stammten alle aus verschiedenen Haushalten. Alle Angetroffenen müssen sich jetzt in Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten.

2. Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen, Ort: Wiesbaden, Mitte, Rheinstraße, Zeit: Samstag, 21.03.2021, 19:00 Uhr

(cp)Samstagabend ging der Polizei in der Rheinstraße ein mutmaßlicher Drogenhändler ins Netz.

Der 34-jährige Mann fiel einer Streife um 19:00 Uhr in der Rheinstraße auf. Bei der Kontrolle des Mannes fanden die Beamten mehrere Gramm einer synthetischen Droge, die fertig zum Verkauf portioniert waren. Die Drogen wurden sichergestellt und den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

3. Einbrecher in Wiesbaden unterwegs,

Ort: Wiesbaden, Dotzheim, Helmholtzstraße / Klarenthal, Otto-Wels-Straße, Zeit: Donnerstag, 18.03.2021, 10:00 Uhr - Freitag, 19.03.2021, 13:30 Uhr / Freitag, 19.03.2021, 20:20 Uhr

(cp)An verschiedenen Orten in Wiesbaden versuchten Einbrecher zwischen Donnerstag und Freitagabend über Balkone in Wohnungen einzudringen.

Neben dem Fall von Freitagabend in der Biebricher Allee (wir berichteten), versuchten es Einbrecher auch in Dotzheim und Klarenthal. In der Helmholtzstraße stellte eine 31-jährige Frau am Freitag bei ihrer Heimkehr um 13:30 Uhr fest, dass jemand versucht hatte in ihre Wohnung einzubrechen. Ein Unbekannter war in der Zeit seit Donnerstagvormittag auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung des Mehrfamilienhauses geklettert. Der Täter scheiterte aber am Aufhebeln der Balkontür und flüchtete unbemerkt. Auf die gleiche Weise versuchte es ein Unbekannter am Freitag, gegen 20:20 Uhr in der Otto-Wels-Straße. Auch hier war der Täter auf einen Balkon im Hochparterre geklettert. Er hebelte ein Fenster auf und gelangte sogar in die Wohnung. Hier stand er aber vor einer verschlossenen Zimmertür, die er ebenfalls versuchte aufzubrechen. Er hatte zuvor offensichtlich nicht bemerkt, dass der 25-jährige Bewohner zu Hause war. Dieser wurde durch den Lärm aufgeschreckt. Als der Täter ihn bemerkte, floh er über den Balkon unerkannt in unbekannte Richtung. In beiden Fällen werden Zeugen gebeten, sich unter 0611 / 3450 bei der Polizei zu melden.

4. Streit um Maske in Bus eskaliert,

Ort: Wiesbaden, Westend, Blücherstraße, Zeit: Samstag, 20.03.2021, 22:15 Uhr

(cp)Nach einem Streit in einem Linienbus, beleidigte ein Unbekannter Samstagabend eine Frau und schlug dann noch auf ihren Begleiter ein.

Das junge Paar, ein Mann und eine Frau im Alter von 26 Jahren, war zusammen in der Buslinie 14 unterwegs. Dabei baten sie einen anderen Fahrgast darum, seine Maske aufzusetzen. Dieser regte sich prompt auf und die drei gerieten in Streit. Als das Paar dann gegen 22:15 Uhr in der Blücherstraße, an der Bushaltestelle Gneisenaustraße ausstieg, folgte ihnen der Mann. Er beleidigte nun zunächst die Frau und schlug dann auf ihren Freund ein, der hierbei verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß. Er soll circa 25 Jahre alt, 175 cm groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe schwarze Haare, sowie einen Dreitagebart gehabt und sei komplett schwarz gekleidet gewesen. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter 0611 / 3450 entgegen.

5. Nach Streit wegen Maske Fahrkartenkontrolleur bedroht, Ort: Wiesbaden, Biebrich, Berliner Straße, Zeit: Samstag, 20.03.2021, 12:30 Uhr

(cp)Ein 61-Jähriger Mann soll Samstagmittag in einem Linienbus in Wiesbaden einen Fahrkartenkontrolleur bedroht haben.

Der 57-jährige ESWE-Mitarbeiter hatte den Mann einem Linienbus angesprochen, weil er keine Maske getragen haben soll. Trotz mehrfacher Bitten, habe sich der Fahrgast vehement geweigert diese aufzusetzen oder auszusteigen und sei dem Kontrolleur gegenüber aggressiv geworden. Im Verlauf des folgenden Streites soll der Mann dem Kontrolleur dann bedroht haben. Die hinzugerufene Polizei begleitete den Mann aus dem Bus und stellte seine Personalien fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

6. Denkmal mit Farbbeuteln beworfen - Zeugen gesucht, Ort: Wiesbaden, Neroberg, Zeit: bis Sonntag, 21.03.2021, 07:55 Uhr

(cp) Unbekannte haben am Wochenende ein Ehrenmal auf dem Neroberg mit Farbbeuteln beworfen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Sonntagmorgen gegen 07:55 Uhr meldete ein Jogger der Polizei den Schaden. Das Ehrenmal auf der sogenannten Löwenterrasse des Wiesbadener Hausbergs war mit Farbe beschmutzt worden. Unbekannte haben demnach zwischen Freitag und Sonntagmorgen mehrere Farbbeutel auf das Ehrenmal geworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter 0611 / 3450 zu melden.

7. Spaziergänger angefahren und geflüchtet, Ort: Wiesbaden, Biebrich, Freudenbergstraße / Elbestraße, Zeit: Samstag, 20.02.2021, 09:45 Uhr

(cp)Samstagmorgen wurde ein Mann beim Gassigehen in Wiesbaden von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete.

Der 69-Jährige führte auf einem Feldweg zwischen der Freudenbergstraße und der Elbestraße in Schierstein seinen Hund aus. Er spazierte gerade zurück in Richtung Elbestraße, als sich gegen 09:45 Uhr auf besagtem Feldweg von hinten ein Auto näherte. Das Fahrzeug touchierte den Mann in der Vorbeifahrt, woraufhin dieser stürzte und sich leicht an der Hand verletzte. Der Hund blieb unverletzt. Das Fahrzeug, ein großer weißer Kombi oder Van, setzte seine Fahrt ungebremst in Richtung Elbestraße fort. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt die Polizei unter 0611 / 3450 entgegen.

8. Kirchentür beschädigt,

Ort: Wiesbaden, Dotzheim, Hans-Böckler-Straße, Zeit: Samstag, 20.03.2021, 13:00 Uhr bis Sonntag, 21.03.2021, 10:00 Uhr

Unbekannte beschädigten am Wochenende die Eingangstür der evangelischen Kirche Schelmengraben in der Hans-Böckler-Straße. In der Zeit von Samstag, 20.03.2021, 13:00 Uhr bis Sonntag, 21.03.2021, 10:00 Uhr schlugen sie eine Glasscheibe der Tür ein. Zeugen werden gebeten, sich unter 0611 345-2340 beim 3. Polizeirevier zu melden.

