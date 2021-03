Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisster 53-Jähriger in Wiesbaden tot aufgefunden

Wiesbaden (ots)

(cp) Der am 13.03.2021 vermisst gemeldete 53-jährige Wiesbadener wurde am 21.03.2021 tot in einem Waldstück nördlich von Wiesbaden aufgefunden. Die Identität steht zweifelsfrei fest. Ein Fremdverschulden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand auszuschließen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell