Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Kioskbesitzer schlägt Räuber in die Flucht +++ Einbrecher scheitert an Wohnungstür +++ Fahrgast nach Vollbremsung verletzt - Verursacher flüchtet +++ Dealer festgenommen

Wiesbaden (ots)

1. Kioskbesitzer schlägt Räuber in die Flucht, Ort: Wiesbaden, Rheingauviertel, Erbacher Straße, Zeit: Mittwoch, 17.03.2021, 21:48 Uhr

(cp) Am Mittwochabend scheiterte der Versuch einen Kiosk im Rheingauviertel zu überfallen an der Gegenwehr des Ladeninhabers. Der Mann schlug den Räuber in die Flucht.

Gegen 21:50 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Kiosk in der Erbacher Straße, richtete eine Schusswaffe auf den 68-jährigen Besitzer und forderte Bargeld. Der Besitzer besprühte den Täter dann sofort mit Tierabwehrspray, woraufhin dieser das Weite suchte. Der Kioskbetreiber verfolgte den Mann noch über die Wallufer Straße in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring, wurde hier aber auf zwei weitere Männer aufmerksam, die den Täter scheinbar bei seiner Flucht begleiteten. Er brach deswegen die Verfolgung ab und alarmierte die Polizei. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Allerdings fanden die Beamten die vermeintliche Tatwaffe, eine täuschend echt aussehende Softairwaffe. Der Täter soll 18 bis 20 Jahre alt und circa 170 cm groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare, trug eine dunkelblaue Winterjacke mit Kapuze, eine schwarze Sporthose mit weißem Schriftzug oberhalb des Gesäßes und schwarze Sneaker mit weißer Sohle und weißem Nike-Logo. Zu den anderen beiden Männern ist nichts bekannt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber sich unter 0611 / 3450 zu melden.

2. Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

Ort: Wiesbaden, Südost, Schinkelstraße, Zeit: Dienstag, 16.03.2021, 19:15 Uhr - 23:00 Uhr

(cp) Am Dienstagabend versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Schinkelstraße einzubrechen. Die Wohnungstür hielt allen Versuchen stand. Zwischen 19:15 Uhr und 23:00 Uhr brachen Unbekannte die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Schinkelstraße auf. Viel weiter kamen sie aber nicht. Der Versuch, eine der Wohnungstüren aufzuhebeln misslang. Ebenso erfolglos waren Manipulationen am Türschloss, woraufhin die Täter letztlich aufgaben und unverrichteter Dinge gingen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter 0611 / 3450 entgegen.

3. Fahrgast in Bus durch Bremsmanöver verletzt, Ort: Wiesbaden, Mitte, Kaiser-Friedrich-Ring / Biebricher Allee, Zeit: Mittwoch, 17.03.2021, 17:36 Uhr

(cp) Die Polizei sucht den Fahrer eines Kleinwagens, der Mittwochabend einen Linienbus im Kaiser-Friedrich-Ring zu einem Bremsmanöver gezwungen hat. Dabei stürzte ein Fahrgast und wurde leicht verletzt.

Der Fahrer eines grauen VW Passat wollte gegen 17:36 Uhr verbotswidrig nach rechts auf die Biebricher Allee abbiegen. Dabei achtete er auch nicht auf den rechts auf der Busspur neben ihm fahrenden Linienbus, der in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Um einen Unfall zu vermeiden, musste der Busfahrer scharf bremsen. Durch das Bremsmanöver stürzte eine 70-jährige Mitfahrerin im Bus und verletzte sich leicht. Der Fahrer des VW wurde noch von dem Busfahrer angesprochen, fuhr aber trotzdem weg.

4. Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen, Ort: Wiesbaden, Dotzheim, Nordstrander Straße 1, Zeit: Mittwoch, 17.03.2021, 22:00 Uhr

(cp) Ein junger Mann erweckte am späten Mittwochabend die Aufmerksamkeit einer Streife in Wiesbaden-Dotzheim. Denn als der 18-jährige gegen 22:00 Uhr in der Nordstrander Straße den Streifenwagen erblickte, rannte er sofort hinter dem nächstgelegenen Haus in ein Gebüsch. Die Beamten entdeckten ihn dann kurze Zeit später wieder, kontrollierten den Mann und fanden entsprechendes Verpackungsmaterial bei ihm. In der besagten Hecke fanden die Beamten dann noch eine Tüte mit mehreren Gramm verkaufsfertig portioniertem Marihuana. Die Drogen wurden beschlagnahmt und den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell