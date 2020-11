Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte Täterschaft beschädigt mindestens 18 Fahrzeuge - Zeugenaufruf

HildesheimHildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth / Breinum, Bodenburg und Östrum sowie Bockenem / Groß Ilde - (gle) - In der Nacht von Freitag, den 27.11.2020, auf Samstag, den 28.11.2020, kam es in den Ortschaften Breinum, Östrum, Bodenburg und Groß Ilde zu zahlreichen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen.

Durch derzeit unbekannte Täter wurden Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen verursacht, indem an den tatbetroffenen PKW der Fahrzeuglack durch Zerkratzen beschädigt wurde. Augenscheinlich wurde hierfür jeweils ein fester, spitzer Gegenstand verwendet. An den Fahrzeugen wurden zumeist mehrere, unterschiedliche Karosserieteile angegangen. Im Laufe des 28.11.2020 wurden insgesamt vier Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen im Ort Breinum, zwei in Östrum, eine in Bodenburg und elf in Groß Ilde bei der Polizei Bad Salzdetfurth sowohl fernmündlich, als auch über die Onlinewache angezeigt.

Bei insgesamt 15 unterschiedlichen Geschädigten entstand durch die Taten ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro.

Das Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth bittet nun alle Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder anderen Umständen machen können, sich unter der Rufnummer 05063/9010 zu melden.

Weitere Geschädigte haben ebenfalls die Möglichkeit, eine Strafanzeige über die Onlinewache der Polizei Niedersachen zu erstatten oder sich unter der genannten Rufnummer mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

