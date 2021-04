Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210408 - 0406 Frankfurt-Innenstadt: 26-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08.04.2021) nahmen Polizeibeamte an der Hauptwache einen 26-jährigen Mann fest. Zuvor verweigerte dieser die Herausgabe eines Mobiltelefons, welches er sich von einem 18-Jährigen geliehen hatte. In der Folge beschädigte der Mann ein Polizeifahrzeug und leistete Widerstand.

Um kurz nach Mitternacht kam es an der Hauptwache zu einer Unterschlagung, nachdem sich ein 26 Jahre alter Mann von einem 18-Jährigen für ein Telefonat dessen Mobiltelefon geliehen hatte und dieses nicht mehr zurückgeben wollte. Eine alarmierte Polizeistreife traf vor Ort sowohl auf den Geschädigten als auch auf den späteren Beschuldigten. Die Beamten forderten den 26-Jährigen auf, das Mobiltelefon an seinen Eigentümer zurückzugeben, was dieser jedoch verweigerte, sodass ihm mit Zwang das Telefon abgenommen werden musste. Der 18-Jährige erhielt daraufhin sein Eigentum wieder und die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis. Doch statt den Ort des Geschehens zu verlassen, baute sich der 26-Jährige vor dem Polizeifahrzeug auf, griff nach der vorderen Kennzeichenhalterung und riss diese samt Kennzeichen ab. Anschließend rannte er zu Fuß in die B-Ebene der Hauptwache und versuchte zu flüchten. Nach kurzer Nacheile nahmen ihn die Beamten fest und verbrachten ihn auf die Dienststelle. Im weiteren Verlauf beleidigte er sie und versuchte einen der Beamten in den Finger zu beißen, was glücklicherweise misslang.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der 26-Jährige entlassen werden, der nun behauptete einen scharfen Gegenstand verschluckt zu haben. Letztlich endete die Nacht für den Mann in einem Krankenhaus, in dem ihn später medizinische Untersuchungen erwarten sollten.

