Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210407 - 0405 Frankfurt-Gallus: Beim Klauen erwischt

Frankfurt (ots)

(dr) Ein Ladendetektiv konnte am gestrigen Nachmittag einen 41-jährigen Mann dabei beobachten, wie dieser in einem Lebensmittelmarkt in der Mainzer Landstraße mehrere Pfandbons aus einem Behältnis stibitzte. Als der Dieb das Geschäft wieder verließ, konfrontierte ihn der Detektiv mit den gemachten Beobachtungen und der Tat. Nach Verständigung der Polizei verbrachte wenig später eine Streife den nun festgenommenen Mann auf ein Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 41-Jährige mangels vorliegender Haftgründe wieder gehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell