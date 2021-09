Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Motorradfahrer schwer verletzt

Sprockhövel (ots)

Eine 70-jährige Wuppertalerin beabsichtigte am Sonntagmorgen mit ihrem Pkw vom Fahrbahnrand der Elberfelder Straße anzufahren, um zu wenden. Hierbei übersah sie den im fließenden Verkehr fahrenden Kradfahrer, der in Richtung Sprockhövel unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer wurde dabei schwer, die 70-Jährige leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle wurde für beide Fahrtrichtungen zeitweise für die Unfallaufnahme gesperrt.

