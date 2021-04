Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (150/2021) Falsche Polizeibeamte nicht nur am Telefon unterwegs - dreiste Betrüger kontrollieren auf der Autobahn

Göttingen (ots)

Autobahn 7, Gemarkung Hedemünden, Fahrtrichtung Hannover Dienstag, 27. April 2021, gegen 3.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (mb) - "Stopp, Polizei" hieß es in den frühen Dienstagmorgenstunden (27.04.2021) für den Fahrer eines Pannen- und Abschleppunternehmens aus der Gemeinde Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis). Was sich vielleicht erst einmal relativ normal und nach einer routinemäßigen Kontrolle anhört, endete in einer Strafanzeige gegen zwei unbekannte Männer, die in dieser Nacht als falsche Polizeibeamte auf der A7 unterwegs waren.

Eigenen Angaben zufolge war der 46 Jahre alte Abschleppwagenfahrer gegen 3.30 Uhr auf der A7 zwischen Hedemünden und Göttingen unterwegs, als ihn ein schwarzer 3er BMW mit aufgestecktem Blaulicht überholte und ihn mittels Anhaltekelle zum Anhalten aufforderten. Nachdem die angeblichen Polizisten den Grund ihres Handelns erläutert hatten, nämlich die Kontrolle der nächtlichen Ausgangssperre, verlangten sie für ein Nichtaushändigen der Auftragsunterlagen mehrere hundert Euro. Als der 46-jährige Abschleppunternehmer der Geldforderung nicht nachkam, sondern sich erst bei den Beamten der Autobahnpolizei Göttingen über diese Maßnahme rückversichern wollte, zogen sich die selbsternannten Polizisten vom "Kontrollort" zurück und fuhren davon. Kurz darauf verständigte der 46-Jährige die echte Polizei, welche ein Strafverfahren u.a. wegen Amtsanmaßung einleitete.

Der Beifahrer des BMW kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 185 cm groß, Oberlippenbart, dunkel gekleidet. Zum Fahrzeug und dessen Fahrer liegen keine weiteren Angaben vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief ergebnislos.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Staufenberg oder in Hann. Münden unter den Telefonnummern 05543/30331-0 bzw. 05541/951-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell