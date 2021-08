Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Osnabrück (ots)

Am Herrenteichswall, auf dem Parkplatz Haarmannsbrunnen, ereignete sich am Montagmittag eine Unfallflucht. Die Fahrerin eines Ford Fiesta stellte ihr Auto linksseitig in Höhe der Domschule gegen 13.30 Uhr unbeschädigt ab. In der Zeit bis 14.15 Uhr stieß ein Autofahrer mit vermutlich einem roten Pkw gegen den silberfarbenen Kleinwagen und verursachte an der Fahrerseite einen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215 bei der Osnabrücker Polizei.

