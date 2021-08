Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach Einbruch in Bettenfachgeschäft gesucht

Osnabrück (ots)

Zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagmorgen (6.30 Uhr) ist ein Bettenfachgeschäft in der "Hannoverschen Straße" in Visier von Unbekannten geraten. Die Täter warfen mit einem Stein die gläserne Fassade des Gebäudes in der Nähe der "Westfälischen Straße" ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Sie nahmen zwei Matratzen und mehrere Kamelhaardecken an sich und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Osnabrück sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-3203 oder -2115 zu melden.

