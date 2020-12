POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.12.2020 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.12.2020

HeilbronnHeilbronn (ots)

Steinheim an der Murr/ Untergruppenbach: Unbekannter Autofahrer, Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Ein Sachschaden von etwa 22.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 09:20 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim ereignete. Von Stuttgart kommend in Richtung Heilbronn war eine 47-jährige Mercedes-Lenkerin auf dem linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache zog die Autofahrerin plötzlich nach rechts und prallte gegen das Heck eines 61 Jahre alten Sattelzuglenker, der die rechte Spur befuhr. Danach wurde der Mercedes nach links abgewiesen und schleuderte in die Mittelschutzplanke, wo der Wagen letztlich zum Stehen kam. Nach dem Unfallgeschehen stieg die 47-jährige Frau aus dem Fahrzeug aus und lief auf dem mittleren sowie linken Fahrstreifen auf und ab. Hierbei versuchte sie vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer anzuhalten, was ihr schlussendlich auch gelang. Im weiteren Verlauf wurde sie von einem noch unbekannten Autofahrer, der vermutlich am Steuer eines schwarzen Chrysler mit Stuttgarter Zulassung (S) saß, mitgenommen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Wagen verlief ohne Erfolg. Kurz nach dem Unfall wurde über den Polizeinotruf im Bereich der Autobahnanschlussstelle Untergruppenbach eine Person gemeldet, die mutmaßlich einen verwirrten Eindruck machte. Eine Streifenwagenbesatzung des benachbarten Polizeipräsidiums Heilbronn wurde auf die Fahndungsmaßnahmen aufmerksam und traf die gesuchte Person, bei der es sich um die 47-jährige Unfallbeteiligte handelte, in der Nähe der Anschlussstelle Untergruppenbach an. Zuvor wurde der Polizei eine Anhalterin auf der Fahrbahn der BAB 81, zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld, auf Höhe der Raststätte Wunnenstein gemeldet. Polizeibeamte konnten bei einer Nachschau allerdings niemanden mehr antreffen. Ob es sich hierbei um die 47-Jährige gehandelt hat, ist derzeit noch unklar. Die Frau stand augenscheinlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation und sperrte sich obendrein noch gegen das Anlegen der Handschließen. Aufgrund der Gesamtumstände musste sich die 47-Jährige einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss sämtlicher Maßnahmen wurde die Frau schließlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Im Rahmen der parallel verlaufenden Unfallaufnahme musste der Mercedes abgeschleppt und die Hebebühne des Sattelzugs, die bei dem Unfall abriss, durch ein Abschleppunternehmen mittels einem Kran geborgen werden. Hierzu war der Stand-, der mittlere und linke Fahrtstreifen bis etwa 10:45 Uhr und anschließend der Standstreifen sowie der rechte Fahrtstreifen bis etwa 11:40 Uhr gesperrt. Diesbezüglich bildete sich ein Stau von etwa fünf Kilometern. Darüber hinaus befanden sich 13 Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Pleidelsheim mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Sie kümmerten sich um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg führt die weiteren Ermittlungen und bittet den noch unbekannten Autofahrer, der die 47-Jährige in seinem Fahrzeug mitgenommen hatte oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Kennzeichen des schwarzen Chrysler geben können, sich unter der Tel. 0711 6869-0 zu melden. Zudem werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die eventuell durch das Verhalten der Frau gefährdet worden sind.

