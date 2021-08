Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Zeugen nach Diebstahl aus Lagerregal gesucht

Wallenhorst (ots)

Zwischen Montagabend (18 Uhr) und Dienstagmorgen (7 Uhr) haben sich Unbekannte an einem Lager eines Erdbeerenverkaufs in der Großen Straße zu schaffen gemacht. Die Täter knackten das Schloss des Behältnisses und nahmen Bargeld sowie elektronische Gegenstände und Geschäftsdokumente an sich. Letztere verbannten die Unbekannten schließlich einige Meter weiter und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei aus Bramsche ermittelt nun wegen Diebstahl und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich zu melden. Tel 05461/915300.

