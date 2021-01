Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Abkommen von der Fahrbahn aufgrund Unachtsamkeit

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Lenzkirch]

Am 13.01.2021, gegen 15:15 Uhr, kam eine 18-jährige Fahrzeuglenkerin aufgrund von Unachtsamkeit auf der L156 von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Hierbei wurden 3 Schutzplankenteile beschädigt. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

