Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen/Freiamt: Straßenverkehrsgefährung, illegales Autorennen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährung und einem möglichen, illegalen Autorennen.

Zwei bislang unbekannte Autofahrer hatten am 07.01.2021, gegen 11.55 Uhr, auf der L113 zwischen Malterdingen und Freiamt, in gefährlicher und rücksichtslose Art und Weise einen Verkehrsteilnehmer überholt und einen gleichzeitig entgegenkommenden, schwarzen Mercedes, GLK, derart gefährdet, dass dieser eine Vollbremsung einleiten und an den rechten Fahrbahnrand ausweichen musste um einen Verkehrsunfall zu vermeiden.

Bei den beiden Rasern soll es sich um einen schwarzen 3er BMW (Viertürer) und eine weißen 3er BMW (neueres Baujahr) gehandelt haben.

Die Polizei sucht auch den Fahrer des gefährdeten, schwarzen Mercedes GLK als wichtigen Zeugen.

