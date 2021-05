Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl in Gaststätte

Am Montag, 10. Mai 2021, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 20.15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in das Innere einer Kneipe an der Großen Straße ein und entwendeten diverse Alkoholika. Bereits am Tag zuvor war es zu einem Einbruchdiebstahl in eine durch die Gaststätte als Außenschankanlage genutzte Holzhütte gekommen (entsprechende Pressemeldung bei ots erfolgte am frühen Nachmittag 10. Mai 2021). Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Vechta - Fundunterschlagung eines Mobiltelefons

Am Montag, den 10. Mai 2021, vergaß ein 63-jähriger Mann aus Vechta gegen 11.00 Uhr sein Smartphone auf einem Tresen im Vorraum einer Postfiliale an der Kolpingstraße. Bei einer späteren Nachschau konnte er es dort nicht mehr auffinden, sodass der Verdacht besteht, dass bislang unbekannte Täter das Smartphone aufgefunden und unterschlagen haben könnten. Bei dem Mobiltelefon handelt es sich um ein schwarzes Samsung Galaxy A50. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (0 44 41) 94 30 entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 10. Mai 2021, erfolgte um 17.50 Uhr in der Brinkstraße die Verkehrskontrolle eines 24-jährigen PKW-Fahrers aus Lohne. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Damme - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 10. Mai 2021, erfolgte um 17.40 Uhr in der Straße Soltweg die Verkehrskontrolle eines 20-jährigen PKW-Fahrers aus Steinfeld. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest in Form einer Urinprobe verlief positiv, sodass dem Steinfelder eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wurde.

Vechta - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Am Montag, den 10. Mai 2021, kam es um 13.00 Uhr in der Kolpingstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Eine 53-jährige Frau aus Damme befuhr den Neuen Markt in Fahrtrichtung Kolpingstraße. Im dortigen Einmündungsbereich übersah sie einen von rechts kommenden, fahrradfahrenden 66-jährigen Mann aus Vechta. Dieser hatte zuvor den linksseitigen Radweg in nicht zulässiger Richtung befahren. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Er kam ins Krankenhaus. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 200 Euro.

Lohne - Betriebsunfall mit schwerverletzter Person

Am Montag, den 10. Mai 2021, kam es um 11.00 Uhr im Bockhorster Moor auf einem dortigen Betriebshof zu einem schweren Betriebsunfall. Ein 56-jähriger Mann aus Dinklage stürzte aus bislang unbekannter Ursache aus ca. 3 Metern Höhe von einer an einem Container angehängten Leiter kopfüber auf das Pflaster des Betriebshofes. Hierdurch erlitt er lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber des ADAC in ein Krankenhaus geflogen.

Verkehrsunfallflucht in Damme

Am Freitag, den 07. Mai 2021, um 16:00 Uhr, beschädigte in Damme, Große Straße, ein unbekannter Pkw-Führer mit seinem Pkw einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW Multivan, lila. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beträgt 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Damme, Tel.: (0 54 91) 99 93 60 entgegen.

