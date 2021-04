Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: fünfstelliger Sachschaden durch Vandalismus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag 12.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Täter einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro, als er insgesamt sechs Fahrzeuge eines Autohauses in der Straße "Im Waldeck" in Asperg rundherum zerkratzte. Die sechs Autos, vier Land Rover, ein BMW und ein Renault, befanden sich auf dem freizugänglichen Gelände der Firma bzw. waren am Straßenrand abgestellt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 1500170 mit dem Polizeiposten Asperg in Verbindung zu setzen.

