Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht in der Hirschbergstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es in der Hirschbergstraße in Asperg zu einer Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, noch Zeugen sucht. In dem kurzen Zeitraum zwischen 16.55 Uhr und 17.05 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Vorbeifahren in Richtung des Bahnhofs einen am Straßenrand abgestellten Seat. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt.

