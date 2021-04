Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfallflucht mit 2.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Wegen einer Unfallflucht, die sich am Montag zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr in der Lindenstraße in Tamm ereignete, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Zeugen. Ein geparkter Opel wurde durch einen noch unbekannten Fahrzeuglenker gestreift, so dass ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro entstand. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend kurzerhand fort. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 07142 405-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg