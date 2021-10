Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke-Hattingen- Rollator-Training

Herdecke-Hattingen

In der nächsten Woche finden nach längerer Pause wieder unsere Rollator-Trainings statt.

- am Donnerstag, den 07. Oktober, ab 10 Uhr, finden sie uns auf dem Kampsträter Platz - am Freitag, den 08. Oktober, sind wir ab 10 Uhr in Hattingen-Welper auf dem Marktplatz für sie da.

Kommen Sie gerne vorbei - das Angebot ist kostenfrei! Auf dem Rollatorparcours der Polizei können Interessierte das Führen des Rollators auf verschiedenen Untergründen üben. Unter anderem steht ein Bus der VER für sie vor Ort, hier erhalten Sie Tipps & Tricks für den richtigen Ein- und Ausstieg und was während der Nutzung mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu beachten ist. Ebenfalls vor Ort sind Mitarbeiter eines Sanitätshauses, welche den technischen Zustand der Rollatoren kostenfrei überprüfen. Mitarbeiter der zuständigen städtischen Seniorenbüros werden anwesend sein und für Fragen zum Thema Senioren in Herdecke / Hattingen zur Verfügung stehen. Neben einem Technik-Check für alle Rollatoren werden auch praktische Übungen auf dem Rollator-Parcours angeboten. Wer mit seinem Rollator sicher umgehen kann, ist in der Lage, seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Straßenverkehr zu richten, was Unfällen effektiv vorbeugt!

