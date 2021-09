Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Sperrung der Hauptstraße nach Verkehrsunfall

Breckerfeld (ots)

Ein 34-jähriger Mann aus Halver wurde am Mittwoch, gegen 17:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße schwer verletzt. Der Mann geriet in einer Rechtskurve aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Ford KA ins Schleudern und geriet dabei auf die Grünfläche neben der Fahrbahn. Er lenkte zurück auf die Fahrbahn, drehte sich um 180 Grad und kollidierte mit einer Hauswand. Beide Airbags wurden bei dem Zusammenstoß ausgelöst. Der 34-Jährige verletzte sich dabei leicht und er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zugeführt. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme etwa 1,5 Stunden vollständig gesperrt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 9.000,00 Euro.

