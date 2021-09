Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Rechtsfahrgebot missachtet

Ötigheim (ots)

Ein Schaden von 8.000 Euro war am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Straße "Im Hanfländer" zu verbuchen. Gegen 17:35 Uhr kamen sich dort eine Mercedes- und eine VW-Fahrerin in einer engen Kurve entgegen, und streiften sich. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand.

/rs

