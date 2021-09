Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Auf der Körnerstraße wollte ein 29-Jähriger am Freitag (03.09.2021) gegen 21.50 Uhr mit seinem VW den Parkstreifen verlassen und auf der Fahrbahn wenden. Dabei stieß der Hagener mit einem Motorradfahrer zusammen, der mit seiner Suzuki unterwegs war. Der 28-Jährige hatte zuvor an einer roten Ampel gestand und seine Fahrt dann bei grün wieder fortsetzen wollen. Er konnte nicht mehr schnell genug bremsen und prallte gegen die linke Fahrzeugfront des Autos. Der Mann wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Ein unbeteiligter Zeuge gab an, dass der Motorradfahrer augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und zeitweise nur auf dem Hinterrad fuhr. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Körnerstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Nordwesten gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. (arn)

