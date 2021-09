Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Elseyer Straße verletzte sich ein 16-Jähriger am Knie, nachdem ihn ein Kleinwagen touchierte. Der Hagener saß am Sonntag (05.09.2021) als Sozius auf einer Honda eines 16-Jährigen. Die Jugendlichen waren aus Richtung Gotenweg in Richtung Henkhauser Straße unterwegs. Auf Höhe eines Elektrofachmarktes habe sich vor ihnen ein roter Kleinwagen auf die Linksabbiegerspur zum Parkplatz eingeordnet. Plötzlich habe das Auto jedoch nach Aussage der Heranwachsenden ohne den Blinker zu setzen den Fahrstreifen nach rechts gewechselt. Dabei traf das Auto mit dem rechten Außenspiegel das linke Knie des Sozius. Die Beteiligten hielten am Fahrbahnrand an. Als Fahrer des Kleinwagens sei eine männliche Person von ca. 20-21 Jahren ausgestiegen und habe sich kurz nach dem Zustand des 16-Jährigen erkundigt. Beifahrer sei eine männliche Person von ca. 45 Jahren, 180cm groß, stabile Figur mit kurzem grauen Haar gewesen. Der Jugendliche gab zunächst an unverletzt zu sein. Bevor die Beteiligten ihre Personalien hätten austauschen können, seien die Insassen des Pkw wieder eingestiegen und in Richtung Henkhauser Straße davon gefahren. Der Fahrer habe laut Aussage der Jungen noch gesagt, dass er sich selbst um seinen Schaden am zerstörten Außenspiegel kümmern wolle. Erst danach bemerkte der 16-Jährige die Verletzung und seine zerrissene Hose. Nach Rücksprache mit seinen Eltern verständigte er die Polizei, um den Unfall zu melden. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet den Unfallbeteiligten und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

