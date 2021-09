Polizei Hagen

POL-HA: Ehemann fasst Frau an den Hals und schlägt Kopf gegen Wand

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt wurde die Polizei am Sonntagnachmittag (05.09.2021) verständigt, nachdem ein Ehepaar in Streit geraten war. Es stellte sich heraus, dass eine Frau von ihrem Ehemann an den Hals gefasst und ihr Kopf mehrfach gegen eine Wand geschlagen wurde. Beim Versuch sich loszureißen, verletzte sich die Frau zudem leicht an den Unterarmen. Die Polizei verwies den 38-jährigen Ehemann der Wohnung. Er erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot sowie eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell