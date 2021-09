Polizei Hagen

POL-HA: Junge bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

In der Körnerstraße wurde ein Kind am Sonntag (05.09.2021) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 16.40 Uhr wollte der 12-Jährige die Fahrbahn mit seinem Fahrrad an der Ampelanlage für Fußgänger vom Volkspark in Richtung Sparkassen-Karree überqueren. Dabei stieß er mit dem BMW eines 84-jährigen zusammen. Der Autofahrer erfasste den Jungen beim rechts Abbiegen und lud ihn auf die Motorhaube auf. Der 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.300 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell