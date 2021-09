Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer muss ins Polizeigewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Ein 36-Jähriger musste am Samstagnachmittag (04.09.2021) durch Polizeibeamte in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Der Mann ist gegen 13.30 Uhr Passanten in der Prentzelstraße aufgefallen, als er mit Bierflaschen um sich warf. Sach- oder Personenschäden sind glücklicherweise nicht entstanden. Einem Platzverweis kam der 36-Jährige nicht nach. Zur Verhinderung von Straftaten wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht. (sch)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell