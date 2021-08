Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen, Lkrs. TUT) Flammen im Dachstuhl von Einfamilienhaus gelöscht - Bewohnerin unverletzt gerettet

Deilingen (ots)

Ein Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses in der Hochbergstraße hat am Mittwoch Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 9.20 Uhr wurde der Polizei der Brand gemeldet. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten bereits mit einem Großaufgebot aus, da es zunächst angenommen wurde, dass sich möglicherweise noch eine Person im Haus befindet. Dies bestätigte sich aber nicht. Die 91-jährige Bewohnerin wurde bereits kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte betreut und versorgt. Die Feuerwehren Deilingen, Gosheim, Wehingen und Spaichingen, die mit insgesamt 90 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen anrückten konnten die Flammen, die bereits aus dem Dachstuhl schlugen, schnell unter Kontrolle bringen. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Die Brandursache ist noch nicht letztendlich geklärt. Der ersten Besichtigung des Brandorts zufolge könnte der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst worden sein. Die Untersuchungen der Kriminaltechnik der Polizei erfolgen jedoch noch. Der Sachschaden an dem Haus wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die unverletzte Bewohnerin wurde bei Angehörigen untergebracht.

