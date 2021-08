Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Landkreis Konstanz) Autofahrer fährt zu nahe am Radfahrstreifen - Radfahrer verletzt (25.08.2021)

Allensbach (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer ist es am Mittwoch um 7.30 Uhr auf der Konstanzer Straße gekommen. Kurz vor dem Ortsausgang Richtung Konstanz fuhr eine 22-jährige Frau mit einem VW an einem 34-jährigen Radfahrer vorbei. Hierbei blieb sie mit dem Außenspiegel am Radler hängen und brachte ihn zu Fall. Durch den Aufprall verletzte er sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den 34-Jährigen in ein Krankenhaus. Es entstand am Auto ein Schaden von etwa 300 Euro.

