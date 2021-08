Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Einbrecher scheitern an Rolltor (25.08.2021)

Trossingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch 8 Uhr, versucht, in ein Gebäude einer Baufirma in der Straße "Eglishalde" einzudringen. Die Täter versuchten, eine Tür in einem Rolltor aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Dabei verursachten sie jedoch Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 3386-0, zu melden.

