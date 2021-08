Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Landkreis Tuttlingen) Dieb beklaut Corona-Testcenter (25.08.2021)

Trossingen (ots)

In ein Corona-Testzentrum in der Straße "In Grubäcker" eingestiegen ist ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch 9.30 Uhr. Der Unbekannte öffnete die Verschluss-Schlaufen eines Zeltes und entwendete einen Kühlschrank und mehrere Flaschen Desinfektionsmittel. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 500 Euro. Personen, die Hinweise auf den Dieb geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 3386-0, zu melden.

